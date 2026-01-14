Самая старая река в мире течет уже сотни миллионов лет: где она находится

Она существовала еще до появления динозавров.

Самой старой известной рекой в мире, которая возникла еще до появления динозавров и существует до сих пор, считается река Финке в Австралии (или Ларапинта на языке коренных жителей Арренте). Как пишет LiveScience, ее возраст насчитывает от 300 до 400 миллионов лет.

Эта сеть ручьев и каналов простирается более чем на 640 километров по Северной территории и Южной Австралии. При этом из-за засушливых условий река течет лишь периодически; большую часть года она представляет собой цепочку изолированных водоемов. Однако сочетание геологических данных, профилей выветривания и измерений радионуклидов в окружающих отложениях и породах позволило ученым датировать эту речную систему девонским (от 419 до 359 миллионов лет назад) или карбоновым (от 359 до 299 миллионов лет назад) периодами.

Как определили возраст

Одним из самых убедительных доказательств древнего возраста этой реки является геологическая аномалия, называемая поперечным дренажем, – говорит Виктор Бейкер, геоморфолог из Университета Аризоны. Вместо того чтобы течь параллельно устойчивым горным породам, таким как кварцит, река Финке пересекает эти прочные минеральные образования, проходя через хребет Макдоннелл в центральной Австралии.

Текущая вода всегда выбирает самый лёгкий путь, поэтому нелогично, чтобы река текла против этих твёрдых пород, а не вдоль них.

Хребет Макдоннелл образовался в результате орогенеза Алис-Спрингс – тектонического горообразующего события, произошедшего 300–400 миллионов лет назад, – что делает реку Финке как минимум такой же древней, как эти горы.

Почему же система рек Финке просуществовала так долго?

В случае с рекой Финке, Австралия на протяжении очень долгого времени представляла собой необычайно стабильный ландшафт. Расположенный в центре Австралийской плиты, континент практически не испытывал значительной тектонической активности в течение последних нескольких сотен миллионов лет. Следовательно, речная система Финке смогла развиваться и расширяться почти непрерывно на протяжении большей части своей истории.

Как долго еще просуществует река Финке?

Многие реки в засушливых районах – такие как Финке – сильно изменяются из-за потребления воды человеком, говорит Эллен Воль, геолог из Университета штата Колорадо. Это, добавила она, "вероятно, усилится в будущем, поскольку глобальное потребление воды продолжает расти, а глобальное потепление делает многие засушливые регионы еще более засушливыми".

Если Финке когда-нибудь пересохнет, на втором месте может оказаться река Нью-Ривер, которой сегодня около 300 миллионов лет, сказала Бейкер, и которая протекает через Вирджинию, Западную Вирджинию и Северную Каролину.

По мнению многих исследователей, самая большая скала в мире также находится в Австралии. Это скала Айерс-Рок, которая возвышается на 348 метров над равниной и простирается на 9,4 километра вокруг своего основания.

