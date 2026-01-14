Семья Решетников оказалась в эпицентре скандала из-за донатов: ведущий сделал заявление

Шоумен попытался оправдаться.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина оказались в эпицентре громкого скандала из-за сборов средств.

В частности, пользователи соцсети Threads припомнили шоумену большой сбор летом 2024 года после циничного удара России по детской больнице "Охматдет" (украинцы пожертвовали более 1,13 миллиона гривень) и решили проверить прозрачность деятельности благотворительного фонда "Решетник Фемели".

Однако, изучив официальную финансовую отчетность фонда за 2024 год в открытых реестрах, активисты были ошеломлены: в разделах доходов и расходов значились нулевые показатели.

Григорий Решетник уже отреагировал на прозвучавшие упреки. По его словам, якобы деньги для больницы собирались не на счет их семейного благотворительного фонда, а на частную "банку".

"Относительно сборов, которое мы инициировали с женой самостоятельно, - мы всегда очень следили за своевременностью передачи средств и отчетностью. Действительно, средства на "Охматдет" направлялись не через Фонд, а из нашей "банки". Мы сразу публиковали эту отчетность, но сейчас, по-видимому, стоит о ней напомнить. И еще раз поблагодарить каждого и каждого из вас, поддержавших тогда "Охматдет" и детей, которые так в этом нуждались", - написал ведущий.

