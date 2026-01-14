'Стыдно говорить': вдова Белоножко пожаловалась на мизерную пенсию-'подачку'

Народный артист ушел из жизни два года назад.

Певица Светлана Белоножко, вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко, который ушел из жизни два года назад, рассказала, на какие средства живет после его смерти.

"Моя пенсия сегодня настолько мала, что даже немного стыдно об этом говорить. Не хочу это поднимать. Да, я народная артистка, но надбавка за это – символическая, почти копейки. Это даже не пенсия, а скорее подачка, трудно назвать иначе", - отметила она, передает Oboz.ua.

При этом исполнительница добавила, что на все необходимое ей все же хватает:

"Как-то устраиваем жизнь, чтобы хватало на все необходимое. Хотя мед, как говорится, по рукам не течет. Ищем дополнительные возможности: сдаем жилье, это позволяет жить спокойнее".

Что касается концертов, то, по словам Белоножко, они в основном благотворительные.

"Нам ставят задачу, сколько нужно собрать, и мы организовываем выступления. Иногда даже добавляем из своих. А если случаются концерты, куда приглашают за гонорар, всегда договариваюсь, чтобы часть средств перечислить на поддержку ВСУ. Это для меня обязательно. Потому что тыл тоже фронт, мы не можем сидеть сложа руки. Воинам нужна поддержка, им нужен настрой. Иногда выходишь на сцену, спрашиваешь: "Что бы вы хотели услышать?" – и просят что-то легкое, веселое, о любви, чтобы хоть немного отвлечься от суровых будней войны", - рассказала певица.

Напомним, год назад Светлана Белоножко показала могилу мужа и обратилась к нему.

