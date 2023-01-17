По данным Генштаба Румынии, этот комплекс специфичен для сил, задействованных в российско-украинской войне.

Генштаб ВМС Румынии сообщил о тревожной находке, связанной с ракетными атаками РФ по Украине.

На днях на черноморском побережье нашли фрагмент ракеты комплекса российского производства "Панцирь-С1", как говорится в заявлении ведомства.

Там уточнили, что обломок ракеты не несет прямой угрозы для окружающих и якобы не оснащен взрывоопасными материалами.

Видео дня

"Обнаруженный элемент не содержит пиротехнических и опасных материалов и представляет собой трубку стартера зенитной ракеты типа 57Э6, запущенной зенитно-ракетным комплексом типа "Панцирь-С1", - говорят в ведомстве.

Генштаб подчеркивает, что на вооружении Румынии нет зенитно-ракетный комплексов такого типа. Также там отметили его "специфичность" в контексте использования в российско-украинской войне.

Там предполагают, что обломок ракеты прибился к румынскому побережью в рамках ведения боевых действий в северной части Черного моря со стороны РФ.

ЗРПК "Панцирь С-1"

Панцирь С-1 - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования. Особенностью комплекса является комбинированное вооружение, способность вести разведку, ликвидировать воздушные цели, а также быстрая реакция. Он предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных, в том числе подвижных, и административно-промышленных объектов и районов.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, сегодня можно смело констатировать то, что у России отсутствует полноценная система противовоздушной обороны (ПВО): из современных комплексов для защиты воздушного пространства у агрессора есть ЗРК "Торм-М2" (132 единицы) и ЗРПК "Панцирь-С1" (116 единиц).

Ранее на территории Украины заметили ЗРПК "Панцирь-С1" в очень "необычном камуфляже". Эксперты говорят, что у РФ наблюдается нехватка зенитных ракетных пусковых установок в зоне боевых действий в Украине.

Тем временем Москва пытается усилить свое ПВО на аэродроме "Зябровка" в Беларуси: 7 января там заметили зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Панцирь".

Вас также могут заинтересовать новости: