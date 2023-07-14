Журналист прокомментировал отсутствие российских генералов в публичном пространстве.

После попытки восстания главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России начались зачистки в военной среде. Однако, в отличие от Пригожина, российсикх генералов так просто не отпустят.

Как отметил в эфире телеканала Freedom шеф-редактор новостей российского издания The Insider Тимур Олевский, Пригожина взяли для того, чтобы он зарабатывал деньги и выполнял "грязную" работу. Хотя Путин его показательно изолировал, вряд ли он хочет его наказать, потому что тогда активы Пригожина придется передавать кому-то другому.

"Даже сам факт того, что ни Суровикина, ни генерала Алексеева, заместителя командующего Главного управления Генштаба Российской Федерации, ни ряда других генералов, находившихся вблизи Пригожина в тот момент, когда происходил этот мятеж, например, его бывшего заместителя с тыла Шойгу, который потом работал у Пригожина и обеспечивал как раз координацию для снабжения этих снарядов, о которых Пригожин столько говорил, генерала Мизинцева, – мы их не видим", – подчеркнул Олевский.

Видео дня

По мнению журналиста, Путин дает понять, что покажет военным, что любая попытка примкнуть к Пригожину или его намерениям что-то преломить российским властям, будет расценена и наказана не так, как в случае с самим главарем "вагнеровцев". Об этом свидетельствует отсутствие военных командиров РФ в публичном пространстве.

"Пригожин специальный, как правильно абсолютно его называют, "проект". Пригожин – это садист на службе у Путина. Признанный, легитимный, выполняющий именно ту функцию, для которой его взяли на работу – быть садистом и организовывать определенные грязные операции, зарабатывать деньги на грязных операциях", – добавил гость эфира.

В то же время Олевский отметил, что, несмотря на изоляцию, ничего серьезного с российскими генералами не произошло.

"The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сегодня опубликовала данные о том, что по меньшей мере 10 человек находятся, скажем так аккуратно, в неволе, а 15 человек отстранены от должности. Эта цифра, на первый взгляд, имеет правдоподобный вид, потому что очень важно, чтобы внутри армейской среды люди, знающие лично тех, кто сейчас не выходит на связь, понимали, что если будет попытка недовольства, она может закончиться так же. Но обратите внимание, что фамилии конкретных людей не названы, и это немножко смущает, потому что на самом деле если речь идет об офицерах такого уровня, то их фамилии должны быть на слуху, а их исчезновение должно быть настолько заметным, что мы должны их видеть", – отметил журналист.

Он также предположил, что на самом деле этих офицеров меньше, чем сообщает издание. Олевский считает, что Путин "сделает ход конем, и через некоторое время печальный Суровикин появится на экранах телевизора, присягнет на верность Путину еще 100 раз, чтобы дать понять тем, кто, возможно, думает, что он был мятежником, что на самом деле любой бунтовщик должен помнить, кто в стране царь".

Ситуация в России после мятежа Пригожина

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что по позициям ЧВК "Вагнер" ударили кадровые военные РФ. После этого он объявил "марш справедливости" на Москву, цель которого – "остановить" министра обороны России Сергея Шойгу. За сутки мятежа "вагнеровцы" установили контроль над Ростовом и дошли до Московской области, однако в 200 км от Москвы Пригожин решил развернуть колонну.

После неудачного бунта "вагнеровцев" в СМИ появились сообщения о том, что российского генерала Сергея Суровикина задержали и закрыли в СИЗО. Он буквально исчез из публичного пространства. Появлялась информация, что его отпустили после допроса, однако дома он не появлялся.

Издание CNN даже приписывало Суровикину статус секретного VIP-члена ЧВК "Вагнер". Отмечалось, что в этом списке есть не только он, но и еще по меньшей мере три десятка высокопоставленных военных РФ и разведчиков.

Исчезновение российских генералов из публичного пространства прокомментировали и в разведке Великобритании. Пока местонахождение Суровикина остается неизвестным, в России начали повышать общественный авторитет его заместителя – начальника штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковника Виктора Афзалова. В разведке говорят, что это только придает вес гипотезе о том, что Суровикина окончательно устранили после мятежа Пригожина.

Вас также могут заинтересовать новости: