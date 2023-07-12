Вместо него в РФ повышают общественный авторитет его заместителя Афзалова.

После бунта главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина вереница генералов исчезла с публичного поля. В частности, вместо генерала Сергея Суровикина показали его заместителя.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, 10 июля начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов впервые появился на телевидении. Он провел по видеосвязи инструктаж начальника штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковника Виктора Афзалова.

Британская разведка отмечает, что последний находится на посту уже более четырех лет, но это первое его публичное появление с Герасимовым.

Видео дня

"Повышение общественного авторитета Афзалова, в то время как местонахождение Суровикина остается непонятным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был устранен после мятежа", - считают в Минобороны Британии.

"Мятеж" Пригожина - последствия для российских генералов

По данным британской разведки, действия ЧВК вызвали разногласие в российской силовой системе. Так, нескольких генералов РФ, включая Сергея Суровикина подозревают в сотрудничестве с мятежниками.

После "мятежа" Суровикин исчез. По данным одних СМИ, он находился в СИЗО "Лефортово".

"Среди VIP-арестантов сегодня начала "гулять" информация, будто Сергей Суровикин в конце прошлой недели заехал в СИЗО 99/1 (спецблок Матросской тишины)", - утверждают другие.

Институт изучения войны в своем отчете сообщил, что Кремль может использовать Суровикина как козла отпущения.

Вас также могут заинтересовать новости: