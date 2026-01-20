Нужно ли доставать зарядное устройство из розетки: как избежать проблем

Важно знать, что будет, если не вытащить зарядник из розетки.

В домах, где есть много беспроводных гаджетов, таких как телефоны, планшеты и ноутбуки, часто используют зарядные устройства. Эти приборы нуждаются в ежедневной подпитке энергией. О том, нужно ли доставать зарядное устройство из розетки, - расскажем в материале.

Почему нельзя оставлять зарядку в розетке - объяснение экспертов

Как пишут эксперты Better Homes & Gardens, оставление этих устройств подключенными, когда они не используются, может привести к проблемам. Они объяснили, что будет, если не вытащить зарядник из розетки.

По их словам, если забыть его отключить один или два раза, вряд ли это приведет к заметным последствиям. Но если это будет происходить постоянно, то можно получить серьезные последствия для всего дома, приборов, зарядных устройств и кошелька.

Видео дня

Можно ли оставлять зарядное устройство на ночь - важно знать

Отмечается, что отключение зарядного устройства от сети может уменьшить риск пожара, короткого замыкания и других повреждений дома и других приборов.

"Из-за этого возникает опасность возгорания, особенно если проводка внутри зарядки низкого качества или со временем повредилась. Даже высококачественные устройства могут перегреваться при определенных условиях, поэтому отключать их от сети, когда они не используются, - это просто здравый смысл", - заявил лицензированный электрик и основатель компании Grounded Electric Баррет Абрамов.

Тратится ли электричество если оставить зарядку в розетке - стоит обратить внимание

По его словам, даже если зарядка не подключена к телефону или другому устройству, она все равно потребляет небольшое количество электроэнергии просто потому, что вставлена в розетку.

"Одно зарядное устройство может потреблять всего от 0,1 до 0,5 Ватт, но в течение года, особенно в семьях с большим количеством устройств, это может привести к потере энергии и денег", - пояснил Абрамов.

Можно ли оставлять зарядку в розетке без телефона - совет эксперта

Эксперт утверждает - единственное преимущество что будет если оставить зарядку в розетке без телефона - вам не нужно будет подключать ее снова, когда понадобится им воспользоваться. Однако существуют другие плюсы отключения зарядки от сети, включая экономию энергии и средств, предотвращение пожаров и даже увеличение срока службы самого устройства.

"Постоянное воздействие электроэнергии, особенно в домах с перепадами напряжения, может постепенно изнашивать внутренние компоненты вашего зарядного устройства. Это простая привычка, которая экономит электроэнергию, снижает риск возгорания и помогает вашей электронике служить дольше", - говорит Абрамов.

Как выработать привычку отключать зарядки от сети - простые лайфхаки

После того, как мы выяснили, можно ли оставлять зарядное устройство подключенным к розетке без телефона, стоит рассказать, как научиться этого не делать вообще. Несмотря на то, что многие знают о том, что лучше отключать их от сети, некоторые продолжают оставлять их в розетках просто по привычке. Чтобы противодействовать этой склонности, нужно сделать определенные шаги:

Создайте зарядную станцию: найдите место, где можно держать большую часть ваших зарядных устройств, чтобы вам нужно было помнить об отключении только одного.

Выбирайте энергоэффективные зарядники - это позволит минимизировать пассивное потребление энергии, если вы забудете его выключить.

Подключайте несколько зарядок к одному удлинителю, который нужно выключать, когда вы закончите "заправку энергией" нужных устройств или когда покидаете помещение.

Выполните эти рекомендации, и тогда со временем вы увидите, что потребление энергии упало, а зарядные устройства начали служить значительно дольше.

Вас также могут заинтересовать новости: