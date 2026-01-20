НАТО ограничило обмен разведданными со США из-за ситуации с Гренландией, - СМИ

В НАТО опасаются, что информация будет использована при попытке США захватить Гренландию силой.

Чиновники НАТО отказываются от обмена разведывательной информацией с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа по захвату Гренландии. Об этом пишет издание The i Paper со ссылкой на свои источники.

Так, собеседники издания отмечают, что ранее сотрудники разведывательных и военных ведомств сотрудничали для борьбы со всеми видами угроз, от прямой войны до тайных операций. Однако амбиции президента США по приобретению Гренландии подрывают доверие и разрушают давние соглашения.

Инсайдер НАТО сообщил изданию The i Paper, что "это создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО".

Он сообщил, что сотрудники больше не "общаются открыто" на фоне растущих опасений, что информация попадет к Трампу и будет использована при попытке США захватить Гренландию силой.

Источник в британской разведке назвал ухудшение связей между Белым домом и его союзниками "беспрецедентным" и предупредил что "индивидуальные политические потрясения", вызванные Трампом, повлияют на отношения в сфере разведки.

США и Великобритания обмениваются разведывательной информацией в рамках соглашения Великобритания-США, часто называемого "Два глаза", и разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Однако источник в британской разведке сказал The I Paper, что последние угрозы Трампа подтолкнули к мысли о том, что Великобритания больше не является союзником "Двух глаз", а скорее "просто частью Европы".

Международная политика Трампа

Ранее Трамп ввел дополнительные пошлины на европейские страны, которые не поддерживают идею администрации президента США по Гренландии.

Financial Times после этого сообщили, что Европа рассматривает введение пошлин в ответ на действия США. Отмечается, что речь может идти, в частности, об ограничении доступа американских компаний на рынок ЕС.

В то же время The Atlantic пишет, что действия Трампа превращают США из лидера в международного изгоя. В новой геополитической обстановке Вашингтон не будет иметь надежных друзей или союзников и будет вынужден полностью полагаться на собственные силы, чтобы выжить и процветать.

