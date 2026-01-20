Российские оккупанты ночью нанесли удар по Киевской области: есть погибший

Медикам не удалось спасти мужчину.

В ночь на 20 января российские оккупанты нанесли удар по Киевской области, в результате чего погиб 50-летний мужчина. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

"В результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Человек погиб на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это невосполнимая утрата для семьи и еще одно болезненное доказательство жестокости врага", - отметил чиновник.

Кроме того, по словам Калашника, в результате атаки повреждены помещения двух автозаправочных станций.

Видео дня

"Страна-террорист в очередной раз подтверждает: ее целью являются мирные люди и гражданская инфраструктура. Враг сознательно терроризирует украинские города и села. Воздушная тревога продолжается. Прошу жителей области не игнорировать сигналы опасности, находиться в безопасных местах и беречь себя и своих близких", - призвал он.

Российские атаки 20 января - что известно

Как писал УНИАН, в Киеве после ночной атаки РФ тысячи многоэтажек остались без тепла. Также в Днепровском районе взрывной волной повреждена многоэтажка и травмирована 59-летняя местная жительница.

Кроме того, от падения обломков повреждено около двух десятков припаркованных автомобилей. В результате вражеской атаки на левом берегу столицы также есть перебои со светом и водоснабжением.

В то же время из-за обстрела РФ в Киеве увеличен интервал движения метро. Сейчас самая сложная ситуация на красной линии - с левого на правый берег. Таким образом, движение поездов на красной линии пока будет происходить между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом движения - 4:30-5:00 мин.

