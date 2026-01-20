На днях морозы в Украине ослабнут: синоптик рассказал, закончился ли самый холодный период

О сильных снегопадах на этой неделе речи не идет, только о небольшом снеге.

22 января ожидается ослабление морозов в Украине на 2-4 градуса. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос, когда отступят сильные морозы, он отметил, что 20-22 января погода в Украине претерпит оптимистичные изменения.

Осадков в основном не ожидается. Только 22 января днем на юго-западе страны должен пройти небольшой снег.

"Значения температуры в ночные часы будут снижаться до -9°...-17° в течение 20-21 января... В дневные часы мы ожидаем в пределах -4°...-11°", - сказал Семилит.

В то же время, добавил эксперт, на Закарпатье и юге страны будет несколько теплее - в пределах 0°...-5°.

"А вот уже 22 января мы ожидаем ослабление морозов в Украине на 2-4 градуса", - заявил он и отметил, что резкого потепления не ожидается, а только "незначительное ослабление морозов".

23 января в южной части страны, местами также в западных, центральных и Житомирской областях, а 24 января уже по всей территории Украины, кроме северо-восточной части, ожидается небольшой снег. Днем на юге, Закарпатье и Прикарпатье ожидается также дождь.

Температура на северо-востоке 23-24 января в ночные часы будет в пределах -10°...-15°, днем -5°...-11°. На остальной территории ночью -5°...-11°, на крайнем юге страны 0°...-4°; дневные максимумы достигнут -1°...-7°.

В то же время на юге, Закарпатье и Прикарпатье 24 января будет от -3° до +2°.

Ожидаются ли на этой неделе снегопады - прогноз

На уточнение о том, ожидаются ли снегопады, Семилит отметил, что речь идет о небольшом снеге. "Будет снежить, но с небольшой интенсивностью. Возможно, добавится несколько сантиметров снежного покрова, но это не будут сугробы", - сказал он.

Днем 24 января на юге, Закарпатье и Прикарпатье снег будет с дождем, поэтому может образоваться гололедица.

Пик холода уже прошел?

Кроме того, на вопрос, был ли это уже пик холода, синоптик отметил, что пока этого нельзя сказать.

"Сейчас только вторая половина января началась, а что будет в феврале - мы пока не знаем. Мы будем видеть тенденции на февраль где-то после 25 января", - пояснил Семилит.

Как долго в Украине будут продолжаться сильные морозы - прогноз синоптика

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что мощный Азиатский антициклон принес в Украину морозы, которые могут продлиться до конца января.

Эксперт пояснила, что в этом антициклоне обычно сухой воздух, слабый ветер, жара летом и морозы зимой. Иногда по периферии прорываются атмосферные фронты, которые приносят облачность или осадки, но несущественно и ненадолго. Поэтому в ближайшее время в Украине будет без существенных осадков.

