Это не первый взрыв на нефтебазе российских группировок в Луганской области.

Во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремел взрыв на нефтебазе российских войск.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На опубликованных в сети видео видно, как ракета падает на нефтебазу оккупантов, после чего подымается облако дыма.

Российские пропагандисты с Russia Today, цитируя местных предателей и боевиков, пишет, что "прилет" якобы совершили ВСУ с реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Враг сосредоточил все усилия на захвате Лисичанска - последнего бастиона на пути оккупации всей Луганской области.

Вечером 30 июня стало известно о прорыве противника на территорию НПЗ города - русские удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

На Херсонском направлении продолжаются активные контрнаступательные мероприятия ВСУ: украинцы постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях.

Вместе с тем, чтобы растянуть силы защитников, российские войска снова обстреливают пограничные регионы - под минометный и пулеметный огонь в этот раз попала Сумская область.

30 июня Россия фактически признала свое поражение на Змеином, отведя остатки разгромленных войск с острова. Хотя давление России на побережье ослабится, но освобождение Змеиного не разблокирует Черное море для экспорта украинского зерна.

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