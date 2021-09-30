Позже цвета триколора поменяли в фоторедакторе и опубликовали снимок на правительственном сайте.

Представители властей Туркменистана оконфузились во время визита высокопоставленной делегации из Санкт-Петербурга, встретив их перевернутым российским флагом.

Инцидент произошел еще на минувших выходных, но СМИ обратили на это внимание только сейчас.

Досадное фото со встречи губернатора Ленинградской области РФ Александра Беглова с вице-премьером Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и главой МИД Рашидом Мередовым появилось на сайте официального издания правительства Санкт-Петербурга.

Читайте такжеYouTube заблокировал российский гимнАналогичный снимок опубликовали и на сайте правительства региона, но с одним отличием - российский триколор выглядел уже почти нормально. Вмешательство фоторедактора выдавал только розоватый оттенок верхней белой полосы на флаге.

Как ленинградский губернатор отреагировал на подобный курьез, осталось неизвестным.

Напомним, несколько лет назад в Саудовской Аравии произошел курьез с российским гимном - исполнение композиции откровенно не удалось оркестру, но прилетевший в Эр-Рияд президент РФ Владимир Путин сделал вид, что этого не заметил.

Автор: Станислав Кожемякин