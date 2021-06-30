Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1.

Во время матча Евро-2020 между Швецией и Украиной на трибунах в Глазго появился россиянин.

Мужчина устроил провокацию, взяв с собой триколор и ушанку с советской звездой на лбу.

Фото объятий украинского и российского болельщика вечером 29 июня облетели российскую сеть с подписью: "дружба, братья". Однако Сегодня. Спорт выяснил судьбу россиянина.

Стало известно, что в секторе с украинцами россиянина на самом деле приветствовали не так горячо.

Уже на другой фотографии, сделанной украинскими фанами, мужчина стоит без триколора и в оборванной футболке. Советскую ушанку отобрали. Кроме того, россиянин странно держался за челюсть.

Швеция - Украина: итоги матча

Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка 9,0)

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко поучаствовал в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста) на Евро-2020.

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Автор: Яна Ставская