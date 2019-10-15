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В Саудовской Аравии оркестр испоганил гимн России: Путин сделал вид, что не заметил (фото, видео)

10:13, 15 октября 2019
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его попытался почтить оркестр Эр-Рияд.

Но что-то пошло не так, и исполнение главной российской композиции оркестру не удалось. Путин при этом никак не отреагировал.

Владимир Путин / фото REUTERS

Отметим, подобное случается не впервые. В 2015 году в Египте Путина так же встречали плохо выполненным гимном.

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Теги: #Россия#гимн#Саудовская Аравия#Владимир Путин