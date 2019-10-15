В Саудовской Аравии оркестр испоганил гимн России: Путин сделал вид, что не заметил (фото, видео)
10:13, 15 октября 2019Курьёзы
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Исполнение главной российской композиции не удалось.
Иллюстрация / REUTERS
Во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его попытался почтить оркестр Эр-Рияд.
Но что-то пошло не так, и исполнение главной российской композиции оркестру не удалось. Путин при этом никак не отреагировал.
Владимир Путин / фото REUTERS
По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца pic.twitter.com/nEjJqWtkxI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019
Отметим, подобное случается не впервые. В 2015 году в Египте Путина так же встречали плохо выполненным гимном.
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