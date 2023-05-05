Подоляк отметил четыре причины таких инцидентов.

В Офисе президента Украины объяснили, почему на российских критических предприятиях растет количество чрезвычайных происшествий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter назвал четыре основные причины роста эксцессов на железных дорогах и критических предприятиях России. По его словам, это прямое следствие нарастания управленческой слабости Российской Федерации.

Кроме того, это свидетельствует о потере силового контроля за регионами, появлении агрессивных и военизированных протестных (партизанских) групп, а также о разрушении сакральности (информационной неприкосновенности) "клана Путина".

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Взрывы и пожары в России: последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях в Брянской области взорвали железную дорогу, в результате чего сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами.

Позже стало известно о новом подрыве, вследствие которого с рельсов сошли 20 вагонов грузового состава и один локомотив.

В Ставропольском крае вспыхнули кадки с мазутом, а в Перми произошел пожар на заводе по производству реактивных систем залпового огня.

А на нефтеперерабатывающем заводе "Ильский" в Краснодарском крае дважды за последние дни вспыхивали пожары, в атаках россияне обвиняют диверсантов.

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