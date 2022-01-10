Конфликт закончился объяснением в полиции, проверку решили не проводить.

Курьезная ситуация произошла в Санкт-Петербурге. Местные жители закидали дворника яйцами.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что в полицию обратилась женщина. По ее словам, жители одного из домов в Красносельском районе облили водой и закидали яйцами дворника, которая выполняла свои обязанности. Женщина на момент инцидента отбивала лед на крыльце.

На данный момент достоверные причины конфликта неизвестны. При этом проверку по заявлению женщины проводить не стали.

Читайте такжеЖена умершего пациента сняла на видео "застолье" в российской больницеСтоит отметить, что по данным местных СМИ, жители Санкт-Петербурга жалуются на плохую уборку снега. В городе не хватает снегоуборочной техники.

Как ранее сообщал УНИАН, управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия опубликовало новость о хоккейном соревновании со швабрами в женской колонии. Само мероприятие проходило в преддверии Дня зимних видов спорта. Женщины соревновались в эстафетах, а также в хоккее с шайбой и мячом. В турнире приняли участие три команды по 10 человек, а все участники получили "море положительных эмоций".

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