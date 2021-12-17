Корабль еще не был передан военно-морскому флоту.

В Санкт-Петербурге вечером, 17 декабря, загорелся военный корвет с управляемым ракетным вооружением "Проворный" во время строительства.

Об этом сообщают ряд российских СМИ.

По информации ТАСС в результате инцидента пострадали трое людей. Состояние одного мужчины оценивается как средней тяжести, двух других – как удовлетворительное. Однако местные издания пишут о четырех пострадавших.

Спасатели присвоили пожару высший ранг сложности, огонь охватил 800 квадратных метров.

Читайте такжеВ России самолет сбил машину (видео)По данным Фонтанки, пламя распространилось на ходовую рубку главного командного поста и башенно-мачтовую конструкцию; ситуацию осложняет горение масла, лака и смолы.

Корабль еще не был передан военно-морскому флоту. Планируется, что после окончания всех работ – в 2022-м – корвет войдет в состав Объединенного командования сил на Камчатке.

Судно предназначено для патрулирования ближней морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, для обеспечения ПВО отрядов кораблей из пунктов базирования, а также для артиллерийской поддержки и действий морского десанта.

Официальная церемония закладки строительства прошла в 2013 году.

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Автор: Виолетта Орлова