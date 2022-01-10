В турнире по хоккею приняли участие три команды по 10 человек.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия опубликовало новость о хоккейном соревновании со швабрами в женской колонии.

Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.

Само мероприятие проходило в преддверии Дня зимних видов спорта. Женщины соревновались в эстафетах, а также в хоккее с шайбой и мячом.

Сообщается, что в турнире приняли участие три команды по 10 человек, а все участники получили "море положительных эмоций". Вместо клюшек использовались швабры, что усложняло задачу участникам турнира, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Правда, позже новость об этом была удалена с сайта ведомства.

"Каждый из них получил море положительных эмоций и заряд бодрости. Победу одержали осужденные второго отряда ИК-7", - было сказано в пресс-релизе республиканского подразделения ФСИН.

Как сообщал УНИАН, в городе Набережные Челны (Татарстан, РФ) пятилетний мальчик решил прокатиться на горке, но в итоге чуть не замерз насмерть.

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