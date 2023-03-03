Представитель церкви сказал, что якобы не каждая жертва "на все 100% переживает" насилие.

В Русской православной церкви заявили, что жертвы изнасилования могут попасть в ад, если не простят своих мучителей.

По словам архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, раскаявшийся преступник может попасть в рай, а не простившая его жертва - нет. Кроме того, он заявил, что не каждая жертва "на все 100% переживает" насилие. У тех, кто подвергся насилию "из-за легкого поведения" или "находясь в наркотическом или пьяном состоянии" совсем другие переживания, сказал российский священник.

"В чем и разница - раскаявшийся больше не совершает и идет путем совершенства, исправления, добродетели. А нераскаявшийся, к сожалению, даже прежде этого события и напрасного страдания, к сожалению, может идти во ад", - сказал Питирим.

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По его словам, Бог заповедовал священникам побеспокоиться о людях, которые не прощают, поскольку они могут оказаться "в бездне непрощения".

РПЦ на службе у Кремля

Как известно, глава РПЦ патриарх Кирилл активно поддерживает и оправдывает агрессивную войну РФ против Украины. Осенью он заявил, что российские солдаты смоют с себя грехи, если погибнут на войне, поскольку "принесут себя в жертву ради других".

По данным украинской разведки, указания агитировать за службу в российской армии священники РПЦ получили из Кремля.

Недавно в сети опубликовали видео, где священнослужитель "благословляет" оккупантов, чтобы их рука "не дрогнула, направляя шар или снаряд воврагов Господних".

Осенью стало известно, что в Иркутской области РФ местный священник сообщил в ФСБ о депутате, который поставил в церкви свечу за Украину.

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