Во время тушения огня произошла разгерметизация нескольких емкостей с горючим.

В Ростовской области РФ третьи сутки не могут потушить пожар на нефтебазе, по которой накануне ударили украинские дроны. Как сообщила "База", на нефтебазе в Пролетарске вчера выгорели 11 резервуаров с топливом, а 20 августа стало известно, что площадь возгорания значительно увеличилась.

"Сегодня во время тушения произошла разгерметизация нескольких емкостей с горючим - произошел взрыв, в небо поднялись огромные столбы пламени. При этом пострадали более 40 пожарных. Семь из них отправили вертолетом в ростовские больницы, еще 13 человек госпитализировали в местные учреждения. У всех ожоги дыхательных путей и кожи", - пишет ресурс.

Уточняется, что на месте работают почти 300 сотрудников МЧС и 77 единиц техники, а площадь пожара увеличилась в несколько раз.

"Сейчас там горят 22 цистерны с топливом и, вероятно, будут гореть еще несколько дней", - сказано в сообщении.

По данным издания, сейчас на месте происшествия развернуты пункты временного размещения для спасателей, а также полевые кухни. Пока возгорание локализовать не удалось, на данный момент площадь пожара составляет около 10000 квадратных метров. На месте идет постоянная проливка между цистернами, чтобы не допустить детонации.

Также на месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора, которые постоянно проводят замеры воздуха. На данный момент превышения допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

Атака на нефтебазу в Ростовской области

В ночь на 18 августа дроны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны атаковали нефтебазу в Ростовской области. В частности, удар был нанесен по нефтебазе "ФГКУ комбинат "Кавказ"" в районе населенного пункта Пролетарск. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

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