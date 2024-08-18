В Ростовской области произошла 'бавовна': на нефтебазу прилетал дрон ГУР (видео)

Атака проведена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Дроны Главного управления разведки (ГУР) Минобороны атаковали нефтебазу в Ростовской области. Об этом УНИАН сообщил источник в украинской разведке.

"В ночь на 18 августа в результате операции ГУР была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ"" в районе населенного пункта Пролетарск Ростовской области. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск", - отметил источник и уточнил, что атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

Детальные результаты поражения нефтебазы уточняются.

В то же время местные телеграм-каналы сообщают, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим воспламенением резервуаров с горючим. Сейчас на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар.

Удары по российским НПЗ

Генштаб ВСУ отмечал, что ночью нанесен удар по очередному важному объекту россиян - комбинату "Кавказ" в Ростовской области.

Отмечалось, что там хранится нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ. Зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта.

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