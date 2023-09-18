Это первый такой приговор, вынесенный российской женщине-военнослужащей.

Беременную женщину-ефрейтора с малолетним ребенком Мадину Кабалоеву в РФ признали виновной в неявке на военную службу в период мобилизации, пише издание "Коммерсант". Это первый приговор, вынесенный по соответствующей статье Уголовного кодекса женщине-военнослужащей.

Сообщается, что у Кабалоевой была рекомендация о временном освобождении от военной службы по причине беременности, а также в связи с наличием малолетнего ребенка, выданная медицинской ротой ее военной части. Женщина была уверена, что медицинская рота передаст командованию информацию о ее состоянии, и сама в воинскую часть не явилась. Это и стало причиной для начала уголовного производства в ее отношении.

Кабалоеву обвинили в том, что она не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, продолжала получать довольствие и пользоваться имевшимися льготами, следовательно, оставалась военнослужащей и была обязана явиться в часть.

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Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил Кабалоеву к шести годам в колонии общего режима. Исполнение приговора отложили до 2032 года в связи с тем, что у подсудимой несовершеннолетние дети. Обжалование приговора не дало результата.

Уклонение от мобилизации в РФ

Осенью 2022 года на фоне объявленной в России мобилизации были внесены изменения в "военные статьи" Уголовного кодекса. В частности, ужесточили наказание за неявку и уклонение от службы.

В июле 2023 года В Госдуме РФ предложили внести поправки в кодекс административных нарушений, связанных с мобилизацией и военным учетом. Российские власти хотели повысить уже имеющиеся штрафы.

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