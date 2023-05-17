Одного из разработчиков "Кинжалов" недавно отправили под домашний арест, выяснили журналисты.

За государственную измену в России арестованы трое ученых из новосибирского Института теоретической и прикладной механики - доктор технических наук Валерий Звегинцев, директор ИТПМ Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Анатолий Маслов, которы разрабатывали российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Маслова подозревают в передаче Китаю сведений, которые связаны с гиперзвуковыми технологиями, пишет moscowtimes.ru. Журналисты узнали, что Маслов и Шиплюк были арестованы летом 2022 года, а Звегинцев с 7 апреля текущего года пребывает под домашним арестом.

Шиплюк и Маслов в 2012 году представили результаты эксперимента по проектированию гиперзвуковой ракеты на семинаре во французском городе Тур, пишет Reuters. По его данным, все трое ученых совместно работали над темой гиперзвуковых установок кратковременного действия.

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Важные новости о ракетах "Кинжал" - сегодня это стоит знать

1 марта 2018 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что в РФ было создано гиперзвуковое оружие. В России не раз хвастались, что ракеты "Кинжал" невозможно сбить.

4 мая в Украине американское средство противовоздушной обороны - Petriot - впервые сбило российскую гиперзвуковую ракету. В ночь на 16 мая враг устроил массированный ракетный удар по Киеву и применил, в частности, шесть "Кинжалов". Все вражеские гиперзвуковые ракеты были уничтожены.

Позже стало известно, что в РФ создателей гиперзвуковых ракет обвинили в государственной измене. Ученым теперь грозит пожизненное заключение.

Офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин говорил, что ракета "Кинжал" не гиперзвуковая. Эксперт отметил, что это просто ракета "Искандер", которую запускает самолет.

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