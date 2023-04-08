Опыт "Группы Вагнера" показал, что часть завербованных зэков все же способна пережить свой 6-месячный контракт.

Министерство обороны РФ, которое теперь вербует российских заключенных вместо "Группы Вагнера", предлагает им контракт на 1,5 года, вместо прежних 6 месяцев. Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Она подтвердила, что сейчас вербовкой заключенных занимается именно Минобороны.

"Начали подписывать контракты с заключенными не на 6 месяцев, как это было до сих пор, а на 18. То есть они рассчитывают воевать и в следующем году", – отметила правозащитница.

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По ее словам, о новых сроках продолжительности контрактов ей сообщили источники из колоний в Свердловской и Ярославской областях.

Российские заключенные на войне в Украине

С лета прошлого года российский олигарх Евгений Пригожин начал активно вербовать в российских тюрьмах заключенных для участия в войне против Украины. По данным фонда "Русь сидящая", всего удалось завербовать около 50 тысяч человек, из которых подавляющее большинство погибли, получили ранения или просто разбежались.

В феврале стало известно, что Кремль лишил Пригожина возможности вербовать новых заключенных. Из-за этого "Группа Вагнера" начала рекламировать себя в российском медиапространстве, предлагая записываться в наемники свободным россиянам.

В марте Пригожин заявил, что из его "Группы Вагнера" домой пришлось отпустить 5 тысяч бывших заключенных, чей контракт истек.

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