Также он похвастался, что преступность в РФ удалось серьезно снизить

Более 5 тыс. российских заключенных, которые были завербованы в ряды ЧВК "Вагнер" для войны в Украине, смогли выжить и сейчас находятся на свободе.

Об этом заявил главарь "Вагнера" Евгений Пригожин. По его данным, вернувшиеся преступники совершают повторные преступления в течение месяца в 10-20 раз меньше относительно "стандартных показателей", которые были до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Могу сказать с уверенностью: преступность в России мы снизили в 10 раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время", - заявил главарь.

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Напомним, пару месяцев назад Пригожин заявлял о помиловании первой группы заключенных, воевавших против Украины.

Заключенные в ЧВК "Вагнер"

Осенью прошлого года появилась информация о том, что главарь ВПК ездит по российским колониям и лично вербует заключенных на войну в Украину. Позже данные о том, что в Украине в рядах "Вагнера" воюют заключенные подтвердились.

По данным некоторых российских журналистов, перед отправкой на войну заключенных освобождали тайным указом президента РФ Владимира Путина. Подтверждение этому было найдено в закрытой базе данных российской полиции.

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