Этот же объект атаковали 15 февраля.

В России заявили о дроновой атаке на нефтебазу АО "Белгороднефтепродукт" в селе Долгое Белгородской области РФ.

"По нашей информации, все случилось в 08:50 утра. Сейчас на территории пожар - горят два резервуара. Последний раз объект атаковали 15 февраля. Серьезных повреждений тогда не было", - пишет российский Telegram-канал Mash.

Telegram-канал 112 опубликовал фото, отметив, что горит один резервуар: "В результате инцидента никто не пострадал. На место следует пожарный поезд".

В России горит нефтебаза - видео

Российские власти подтвердили атаку на инфраструктурный объект в Белгородской области. О пожаре заявил губернатор Гладков.

А в МЧС РФ отчитались, что в Белгородской области после взрыва "поврежден один резервуар", и что угрозы распространения огня нет".

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