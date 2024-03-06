В России гремят взрывы.

Утром во среду, 6 марта, дроны атаковали несколько объектов в России.

В частности, в РФ заявили об атаке на военный аэродром "Балтимор" в Воронеже утром. Как пишет российский Telegram-канал "База", БПЛА якобы "был сбит средствами ПВО в паре километров от аэродрома". В Минобороны РФ традиционно заявили о "пресечении попытки" атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам в Воронежской области: "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен".

Атака на аэродром "Балтимор" в Воронеже - видео

Российский Telegram-канал 112 сообщил, что БПЛА атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области: "По нашим данным, беспилотник попал прямо резервуар с топливом на территрии предприятия. Сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание".

"Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ. Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы", - заявил губернатор области Роман Старовойт.

Кроме того, сообщается, что еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области:

"Первый - в 7 утра, а второй - через час. Беспилотники также были уничтожены. Обломки одного из них упали в резервуар, а второй также рухнул на территории нефтебазы".

Также об атаке дронами заявил губернатор Белгородской области Гладков: "В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет".

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