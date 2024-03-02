Пожар распространился на площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.

В Пензенской области "на всю Россию" горит торговый центр - части здания уже нет, огонь ее "съел".

Кадры пламени и задымления публикуют в сети. Пожар разошелся на площадь 1,5 кв. км. По данным NEXTA Live, инцидент произошел в городе Кузнецк.

"Пожар распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет", - уточняет проект.

Видео о пожаре в Кузнецке:

В Екатеринбурге к электроподстанции заложили взрывчатку

Отметим, что субботний выходной ознаменовался для РФ серией взрывов с ночи. 2 марта российские телеграм-каналы сообщали, что в Екатеринбурге неизвестные лица подложили взрывчатку на территорию электроподстанции "Калининская", там произошел взрыв.

Отметим, что от упомянутой электроподстанции питаются три важных оборонных предприятия РФ, включительно с "Уралмаш". На месте инцидента были найдены следы взрывчатки, уточняли росСМИ.

В Антитеррористической комиссии Урала говорят, что инцидент не повлиял на работу объекта - он продолжает работать в штатном режиме. О пострадавших также не сообщалось.

В ГУР Украины назвали инцидент "продолжением деградации инфраструктуры" России. О взрыве высказался спикер ведомства Юсов.

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