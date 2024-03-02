В Пензенской области "на всю Россию" горит торговый центр - части здания уже нет, огонь ее "съел".
Кадры пламени и задымления публикуют в сети. Пожар разошелся на площадь 1,5 кв. км. По данным NEXTA Live, инцидент произошел в городе Кузнецк.
"Пожар распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет", - уточняет проект.
Видео о пожаре в Кузнецке:
В Екатеринбурге к электроподстанции заложили взрывчатку
Отметим, что субботний выходной ознаменовался для РФ серией взрывов с ночи. 2 марта российские телеграм-каналы сообщали, что в Екатеринбурге неизвестные лица подложили взрывчатку на территорию электроподстанции "Калининская", там произошел взрыв.
Отметим, что от упомянутой электроподстанции питаются три важных оборонных предприятия РФ, включительно с "Уралмаш". На месте инцидента были найдены следы взрывчатки, уточняли росСМИ.
В Антитеррористической комиссии Урала говорят, что инцидент не повлиял на работу объекта - он продолжает работать в штатном режиме. О пострадавших также не сообщалось.
В ГУР Украины назвали инцидент "продолжением деградации инфраструктуры" России. О взрыве высказался спикер ведомства Юсов.