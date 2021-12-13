Местный блогер показал "ноу-хау" города Якутска.

В российском Якутске придумали новый способ ремонта дорог - водой. При местных морозах она замерзает и образует сравнительно ровное покрытие.

Об этом иронично рассказал один из местных блогеров и опубликовал видео на своей странице в Instagram.

В ролике видно, как на одной из улиц, по которой автор едет на машине, ямы на дороге заполнены замерзшей водой. Температура воздуха в этой местности в последнее время держится на уровне -30...-40°C.

"Новый метод, как делать дороги. Учитесь! Заливают. Ноу-хау города Якутска. Видите, вон, свежак! Все заливается, скоро будет ровненько-ровненько. Как бы тут проехать и не раздавить новый асфальт. Супер-асфальт получается, ровный-ровный. Еще надо двор залить - и будет красота", - говорит на видео автор.

Как сообщал УНИАН, ранее в Крыжополе дорожную яму "залатали" цветущим кустом ирисов. Жители одного из домов Днепра "отремонтировали" ямы коврами. А в Киеве женщине не понравилась "залатанная" яма на дороге - она взяла лопату в руки и решила вопрос.

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Автор: Катерина Комолова