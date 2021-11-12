Женщина очень эмоционально отреагировала на замечание.

В Подольском районе Киева местный житель за свой счет отремонтировал часть дороги, залатав ямы на асфальте. Но одной женщине это не понравилось.

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" и опубликовал видео.

Читайте также"Портал в подземелье": в сети показали видео масштабного ЧП в центре Киева"На въезде в ЖК "Липинка" один из жильцов за свой счет залатал дыры в асфальте. Пришла какая-то женщина и начала рассказывать, что это специальные ямы, чтобы авто не ездили быстро, потому что она не может выехать со двора", — говорится в сообщении.

Возмущенная женщина взяла в руки лопату и лом и разгребла уложенный асфальт.

Мужчина спросил ее: "Вам это мешает?". На что женщина отреагировала очень эмоционально, она начала кричать и говорить: "Мне это не то, что мешает. Тут были "лежащие полицейские"!".

Ранее на Луганщине нашли необычный способ для решения проблем с ямами на дорогах. В Северодонецке выбоину заделали слепками челюстей.

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Автор: Ольга Робейко