Таким образом жители решили привлечь внимание к плохому состоянию местных дорог.

Жители Крыжополя Винницкой области высадили в глубокой выбоине посреди дороги куст цветущих ирисов.

Таким образом люди хотели привлечь внимание коммунальщиков к разрушенном асфальту, говорится в сюжете ТСН. Проезжающее мимо водители осторожно объезжали растение. Некоторые притормаживали и фотографировали цветы.

Видео и фото в сети собрали тысячи просмотров. Многие пользователи восхищаются идеей, однако высказывают недовольство состоянием местных дорог.

"В некоторых местах нужно сажать магнолию или даже дуб, чтобы видеть, куда объехать", - отметила одна из комментаторов в Facebook.

Ремонт дорог - актуальная проблема местной громады. Так, на днях жители решили разобраться еще с несколькими ямами и заделали их самостоятельно.

Крыжопольский поселковый совет в свою очередь отреагировал негативно. Сегодня там заявили, что с таким "самоуправством" ради "хайпа" теперь будет разбираться полиция.

Читайте такжеПод Киевом в огромную дорожную яму установили крест с венком (фото)"Вчера в сообществах Крыжопольской громады активно распространилось видео, где двое жителей решили так себе хайпануть - на видео прославить себя и засыпать смесью неизвестного происхождения несколько выбоин асфальтового покрытия по улице Савченко. ... В ответ хайпануть должен и поселковый совет - ведь в действиях жителей четко выражены действия, относящиеся к самоуправство и для ремонта дорог есть соответствующие службы. Факт правонарушения зафиксирован самими же хайповщиками, поэтому участку полиции остается только установить личности нарушителей и вынести соответствующие постановления об административном правонарушении", - говорится в сообщении на странице совета в Facebook.

Также местные власти утверждают, что ремонт дорог откладывался из-за аннулирования тендеров, но вскоре начнется.

"Ради качественного проведения ремонтных работ тендеры, которые выигрывали компании или предприятия, негативно себя зарекомендовавшие при предыдущих ремонтах, аннулировались, что отразилось на отсрочке как такового ремонта дорог. Сегодня Крыжопольский поселковый совет имеет тендеры на стадии согласования по трем объектам текущего ямочного ремонта дорожного покрытия. Соответственно уже в ближайшее время будут начаты работы по ямочному ремонту дорожного покрытия наиболее важных артерий города - по улице Железной Дивизии пгт Крыжополь, по улице Соборная пгт Крыжополь и улице Героев Украины пгт Крыжополь", - пообещали сегодня в поселковом совете.

Тем временем пользователи социальных сетей продолжают иронизировать над состоянием местных дорог.

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Автор: Катерина Комолова