Люди не дождались помощи от коммунальщиков.

Жители одного из жилых районов Днепра нашли выход из ситуации с плохим дорожным покрытием. Выбоины возле домов они застелили старыми коврами.

Фото с места происшествия выложили в Telegram 7 декабря.

Предварительно, граждане обращались с проблемой к коммунальщикам, однако ответа не дождались. Поэтому и решили действовать самостоятельно.

Огромные ямы у входа в один из подъездов жильцы дома скрыли за двумя старыми коврами.

"И забавно, и плакать хочется. Жители прилегающего к ул. Краснопольской дома решили проблему с плохим асфальтом. Теперь у них нет луж", - написала пользовательница Татьяна Суворова в группе "12 квартал Днепр" в Facebook.

Ранее похожий случай произошел в Киеве. Отчаявшиеся жители покрыли ямы на придомовой территории старыми коврами.

Как писал УНИАН, в Подольском районе Киева местный житель за свой счет отремонтировал часть дороги, залатав дыры в асфальте. Но одной женщине это не понравилось – она взяла в руки лопату, лом и разгребла уложенный асфальт.

Кроме того, киевские автолюбители оригинально намекнули властям на необходимость ремонта дорог, назвав одну из ям "на честь" столичного мэра Виталия Кличко.

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Автор: Виолетта Орлова