Есть информация, что авария произошла из-за разрыва в соединении береговой части и подводной.

В России на газопроводе в Ярославской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Сообщается, что авария произошла из-за разрыва в соединении береговой части и подводной в Мышкинском районе в районе деревни Еремейцево.

Российские паблики публикуют видео с места происшествия.

Видео дня

По данным росСМИ, возгорание ликвидировали. Отмечается, что авария на газоснабжение населения не повлияла, что пострадавших и разрушений якобы нет, хотя жар от пожара очевидцы ощущали, находясь от него в метрах пятистах.

Ранее сообщалось, как в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину. При этом взрыв на магистральном газопроводе произошел на следующий день после того, как в ЕС договорились о предельной цене на российский газ.

А до этого в России под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на газозаправочной станции.

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