Взрыв на магистральном газопроводе произошел на следующий день после того, как в ЕС договорились о предельной цене на российский газ.

В Чувашии случился масштабный пожар на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, сообщают российские СМИ.

Как пишет пропагандистский Mash, по газопроводу, построенному в начале 1980-х, российское топливо поставляют в Западную Европу через Украину.

Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГИС "Суджа" в Курской области.

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"До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород", - говорится в сообщении пресс-службы главы Чувашии.

Из-за высокой температуры пожарные не могут подобраться ближе. По словам жителей близлежащих деревень, рядом находится интернат. Людей там заперли в помещениях и следят, чтобы никто не выходил на улицу.

Три человека погибли, один пострадал в результате взрыва.

Газоперекачивающая станция "Суджа", через которую идет газ с загоревшегося газопровода, сейчас остается единственной точкой на российско-украинской границе, на которой до сих пор идет транзит газа, отмечает РБК.

РИА Новости пишут, что биржевые цены на газ в Европе после взрыва на газопроводе ускорили рост, приблизившись к $1250 за тысячу кубов.

Взрывы в России

19 ноября в России под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на газозаправочной станции. После чего очевидцы сообщают о массивном пожаре в районе Мурино.

Сегодня городе Шебекино Белгородской области РФ произошла "бавовна". Местные власти заявили об обстреле, а россияне жалуются на отсутствие света и воды.

В ЕС догорились о потолке цен на российский газ

Накануне министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на решение ЕС. По его словам, Россия подготовит ответные меры, однако для этого нужно время. Песков также назвал санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм".

В октябре Россия уже угрожала прекращением поставок газа в Евросоюз, если страны-члены введут ограничение максимальной цены на него.

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