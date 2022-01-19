За доплату покупателю предлагалось получить в придачу еще несколько населенных пунктов и аэропорт.

В России выставили на продажу Барнаул.

Предложение купить город-полумилионник площадью 322 километра за 150 миллионов рублей (около 56 миллионов гривень) появилось на одном из сайтов объявлений, пишет "Катунь 24".

"Город поделен на 4 района. Есть как минимум 4 крупных парка, как минимум 6 крупных торговых центров. Каждый год кто-то обязательно открывает здесь свой бизнес (но пока закрывают больше, чем открывают), за счет чего в бюджет поступают дополнительные средства", - отмечал автор объявления.

Продавец Барнаула также подчеркнул, что у объекта "есть отопление, проведено электричество, интернет" и все "для нормальной жизнедеятельности".

Обмен и торг "владелец" лота не рассматривал. За дополнительные 15 миллионов рублей покупателю предлагалось получить в придачу еще несколько населенных пунктов - Власиху, Спутник и Авиатор, а за 30 миллионов - аэропорт.

Вскоре объявление на сайте оказалось заблокировано.

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