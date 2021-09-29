Некоторые клиенты магазина заинтересовались товаром.

Российский магазин выставил на продажу крупные фактурные клипсы в форме презервативов и вызвал большую дискуссию в соцсети.

Фото золотых сережек испано-итальянского бренда Rod Almayate появились в Instagram магазина.

Стоимость изделия составляет 29,3 тысячи рублей или 10,7 тысячи гривень.

Пост набрал более 2 тысяч лайков. Некоторые клиенты магазина заинтересовались товаром, однако были и те, кого дизайн клипсов обеспокоил: "Хорошо, что не использованы", "Пошлятина! И некрасиво", "Жесть! А потом тампоны и прокладки на уши вешать начнем", "Куда мы скатываемся".

Как писал УНИАН, ранее грузинская компания создала презервативы с лицом Путина и Сталина и нарвалась на критику в стране. Местный суд оштрафовал производителей и вынес решение о прекращении производства продукции.

В то же время в Европейском суде по правам человека грузинских предпринимателей поддержали и констатировали нарушения прав человека в решениях национальных судов.

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Автор: Виолетта Орлова