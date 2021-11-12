Медик предложил пациенту, у которого отказали ноги, "отрубить их, а самому застрелиться".

В России житель Барнаула умер после жестокой шутки врача.

Об этом рассказала дочь умершего мужчины в сообществе "Инцидент Барнаул" в запрещенной в Украине соцсети.

"8 ноября умер мой отец. Приехал на "скорой", но на своих ногах и с нормальным цветом лица. У него была проблема с желудком. На 3 день отказали ноги. Пришедший на обход доктор предложил отрубить их, а самому застрелиться", – отметила пользовательница.

Она добавила, что после этого у ее отца началась паническая атака. Он подписал отказ от госпитализации, и "его на кресле каталке выкатили в приемный покой и практически кинули под ноги" родственникам.

Читайте такжеВ России убийца снял комнату и сбросил дочерей хозяйки с 8 этажа"Он мучился от нестерпимой боли! После, два санитара забрали его на каталке и увезли на дуплекс (раньше они этого сделать не могли, видя, что ноги синеют и лопаются на глазах). После дуплекса вкололи укол и, как нам сообщили соседи по палате, привязали его (неходячего). Через час он скончался", – отметила женщина.

Напомним, в России в Московской области после похорон "воскрес из мертвых" пожилой мужчина.

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Автор: Катерина Шварц