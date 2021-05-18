Водителя допрашивают / скриншот из видео
На подмосковном полигоне Алабино военный грузовик насмерть задавил солдата-срочника.
Видео инцидента опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, что водитель грузовика по неизвестным причинам протаранил ворота, к которым в этот момент подошел солдат. После этого автомобиль сбил самого солдата и переехал его.
Пострадавшего из-под машины попытался достать другой военнослужащий.
В настоящее время водитель техники задержан, его допрашивают.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В заброшенной воинской части РФ нашли четыре трупа
- Российского солдата, расстрелявшего восьмерых сослуживцев, признали вменяемым
- В России пьяные срочники на БМП взяли на таран бетонный забор аэропорта и попали на видео
- Бойня на военном аэродроме в России: число жертв увеличилось до четырех
- В России задержали срочника, расстрелявшего троих человек (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram