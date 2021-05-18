Водителя военной техники задержали.

На подмосковном полигоне Алабино военный грузовик насмерть задавил солдата-срочника.

Видео инцидента опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что водитель грузовика по неизвестным причинам протаранил ворота, к которым в этот момент подошел солдат. После этого автомобиль сбил самого солдата и переехал его.

Пострадавшего из-под машины попытался достать другой военнослужащий.

В настоящее время водитель техники задержан, его допрашивают.

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Автор: Денис Прядко