В школе подростка характеризуют положительно.

В Пермском крае школьник напал на учительницу с ножом.

Об этом сообщает Baza.

Ученик 10 класса лицея №1 города Березники нанёс учительнице два ранения в шею. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Напавшего зовут Долбеев Роман. По его мнению, учительница Людмила Ишменева занижала ему оценки, поэтому он решил ей отомстить.

Читайте такжеВ Челябинске шестиклассница пришла в школу с пистолетом, раньше она брала с собой ножРодители подростка в отпуске, а он остался с дедом в Березниках. За несколько дней до нападения он жаловался ему на проблемы с физикой.

Ему наняли репетитора, но парень говорил, что учительница продолжала на него давить.

Он купил в охотничьем магазине дяди четыре ножа, которые пронёс в школу в рюкзаке. На входе подростка не проверяли, потому что у него был пропуск.

В школе Дивеева характеризуют положительно. При задержании он не смог объяснить, зачем напал на учительницу.

Также опубликовано сообщение, которое Роман он отправил своему другу в вечер перед нападением.

«По сути всю свою жизнь я не имел близкого человека. Кажется, я никого и не любил. Те же родители — я их просто уважаю, но не более. У меня едет крыша. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе лямки, чтобы закрепить нож. Надел тёмный свитер, перчатки, маску и реально пошёл искать того, кого можно убить. Я проходил два часа и у меня произошёл отход — я понял, что творю какую-то фигню. Пришёл домой, прибрался… И понимаю, что уже всё. Финиш. Это печально. Я не хочу этого делать. Я хочу реально жить. Я хочу найти свою любовь, найти свои увлечения. Мне нравится рисовать, бегать, писать стихи, нравится общаться с людьми. Это классно. Просто… я устал. Это пи***ц. Записывая это сообщение, я понимаю, что, блин, хочу жить. Но по какой-то причине я сейчас пытаюсь убедить себя в том, что должен умереть. Это странно, очень странно».

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Автор: Людмила Жерновская