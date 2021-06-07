В настоящее время семья запланировала переезд из села.

В Новосибирской области школьники затравили одноклассника, который соблазнил 32-летнюю учительницу и уговорил ее станцевать стриптиз, а затем подставил.

Необычную школьную историю рассказала «Комсомольской правде» мать школьника.

По ее словам, местные начали травить ее сына, так как он «сначала соблазнил учительницу, а потом сам ее же и подставил». В настоящее время семья запланировала переезд из села.

«Над сыном в школе постоянно подшучивали - думаете, это приятно? Мы раньше не уезжали только потому, что сыну надо было учебный год закончить. Сейчас он все экзамены сдал, и мы переедем в райцентр – Татарск… Следователь нам сказал, что какие-то дальнейшие решения (по делу - ред.) примут в июне, поэтому ждем», - рассказала мать школьника.

Как рассказали коллеги педагога, у них был роман, и девятиклассник даже запрещал общаться учительнице в соцсетях с другими парнями.

После инцидента учительнице пришлось уволиться из школы и уехать из села. Против нее возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

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Автор: Денис Прядко