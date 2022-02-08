Петицию за отставку главы Чечни могли "накрутить боты", считает пресс-секретарь Путина.

В России открыли сбор подписей за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова. Уже почти 100 тысяч человек подписали петицию с таким требованием, но в Кремле реагировать отказываются. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о "накрутке ботов".

Петиция под названием "Кадырова - в отставку!" появилась на сайте change.org.

Автор петиции указал, что Кадыров возглавляет Чеченскую республику уже 15 лет, за это время он сделал из региона "обособленное государство внутри РФ". По словам человека, который открыл сбор подписей, в Чечне уже давно не работают российские законы и действуют свои порядки.

"Кадыров сформировал в Чечне региональную армию, которая лояльна лично ему... Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", - указано в петиции.

Сам Кадыров публично признается в том, что не может решить проблемы Чечни, из-за чего регион, по его же словам, "не продержится и трех месяцев" без дотаций. Поэтому россиянин требует отставки главы Чечни, ведь он не соответствует занимаемой должности.

Петиция быстро собирает подписи. За увольнение Кадырова проголосовало уже почти 100 тысяч россиян. Однако Кремль реагировать на возмущение людей отказывается.

По словам Пескова, голосование "накрутили боты". Пресс-секретарь Путина отметил, что у него нет никаких новых оценок касательно петиции.

"Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому", - передают российские СМИ слова Пескова.

Читайте такжеПутин назвал миссией россиян укреплять и развивать "русский мир"Ранее УНИАН уже сообщал, что Кадыров поделился своим мнением о ситуации в нашей стране. Он заявил, что ввел бы войска в Украину на месте Путина и "навел бы порядок".

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