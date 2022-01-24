Глава Чечни уверен, что надо "действовать на опережение".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, на месте президента России Владимира Путина уже давно ввел бы войска в Украину

Об этом он заявил во время прямой трансляции в Instagram.

В частности, Кадыров заявил, что США "ничего хорошего Украине не желают", а лишь пытаются диктовать свои условия России. По его мнению, РФ должна "принимать меры" и действовать на опережение.

"Если бы я был президентом, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и угрожают нашей безопасности, мы должны молчать что ли? Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам, в Россию. Так же и с Украины все перейдет к нам, нужно принимать меры", - заявил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни назвал себя "пехотинцем Путина" и посоветовал "не шутить с ними".

"Я служу своему народу, я пехотинец Путина, не шутите с нами! Россия была и является великой державой. Даже если весь мир будет против, я буду с президентом, я буду с Владимиром Владимировичем, потому что я ему трижды жизнью обязан", – заявил Кадыров.

Ранее скандальный глава Чечни заявил, что мог бы присоединить Украину к России по поручению президента РФ Владимира Путина. "По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда так будут себя вести, то Украину должны присоединить к нашей стране... Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее спикер украинской делегации в Минской ТКГ, внештатный советник главы офиса президента Алексей Арестович сделал новое заявление в адрес России, рассказав, что ей грозит в случае нового вторжения в Украину. "Ну приходите, вторгайтесь. Утопим вас в крови, все же очень просто, мы их просто утопим в крови", - сказал он.

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