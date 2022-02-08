Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США по невступлению Украины в Альянс.

Российский президент Владимир Путин считает, что Украина в случае вступления в НАТО захочет вернуть оккупированный Россией Крым "военным путем", "потому, будет военная конфронтация".

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Мы категорически против расширения НАТО путем новых членов на востоке, потому что это является общей угрозой дальнейшего распространения НАТО к нашим границам. Не мы же движемся к НАТО, а НАТО движется к нашим границам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравому смыслу. Мы пришли на границу куда-то там? К нам подошла инфраструктура НАТО", - сказал Путин.

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Глава Кремля также утверждает, что Украина, став членом военного Альянса, может захотеть вернуть оккупированный Россией Крым.

"Вот европейские страны, в том числе и Франция, считают, что Крым, допустим, является частью Украины, а мы считаем, что это часть Российской Федерации. И если будут приняты попытки изменить эту ситуацию военным путем, а в доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник и возможное возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина - член НАТО. 5-я статья не отменена, напротив, господин Байден, президент США, недавно сказал, что 5-я статья - это абсолютный императив и будет выполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО... Я хочу спросить вас: "А вы хотите воевать с Россией?" Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов: "Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?" Ведь так оно и будет", - пригрозил российский президент.

Путин настаивает на юридических обязательствах НАТО и США относительно невступления Украины в Альянс, потому что это, по его убеждению, может угрожать нацбезопасности страны.

После серии встреч с представителями РФ Запад единогласно отказал Москве в претензиях по политике расширения НАТО. При этом Россия продолжает шантажировать Европу военной эскалацией, сконцентрировав вокруг Украины более 100 тысяч своих военных.

ЕС и Вашингтон опасаются, что РФ может пойти на полномасштабное наступление на Украину, и разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Москвы включительно с поставками оружия украинской армии.

Во время встречи с Макроном Путин подтвердил, что требует от Киева выполнения Минских соглашений, имея в виду "особый статус" Донбасса на условиях Москвы: "Другой альтернативы просто нет. В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится-не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять".

Хотя в США ранее подтвердили, что Украина за эти годы исполнила "большинство, если не все" условия Минских соглашений. В то же время со стороны России не было практически ничего сделано в этом направлении.

Киев автономию ОРДЛО по сценарию Кремля отвергает.

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