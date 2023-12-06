Портреты "вражеских" президентов вешают вместо мишеней в залах для спортивной стрельбы.

​В России школьников морально готовят стрелять в президента Украины Владимир Зеленского, генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента США Джо Байдена.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен запечатлен зал с мишенями для спортивной стрельбы из пневматического оружия. Под обычными тренировочными мишенями размещены в частности и портреты трех "вражеских" политиков.

По данным издания РБК, данный эпизод имел место на патриотическом фестивале для детей в Томске. Организатором выступило местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Милитаризация детей в России

Как писал УНИАН, детские площадки в России превращаются в тренировочные военные полигоны. По всей стране в детских садах и школах на детей надевают форму и заставляют их участвовать в тренировочных маршах, рыть окопы, бросать гранаты и стрелять настоящими боеприпасами.

Милитаризация российских государственных школ усилилась после вторжения в Украину. И это не спонтанный всплеск патриотических чувств, а навязанная правительством политика. Инвестиции в милитаризацию колоссальны. Министр образования Сергей Кравцов недавно заявил, что сейчас в российских школах и колледжах действует около 10 тысяч так называемых "военно-патриотических" клубов, в их работе принимают участие четверть миллиона человек.

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