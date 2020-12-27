В российском Иркутске сотрудники Росгвардии вручили шестерым ученикам местной гимназии звание ефрейтора и младшего сержанта.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Отмечается, что звание получили шесть детей, отличившихся в учебе по итогам прошлого учебного года.
Школьникам вручили первые погоны, но как это оформлено юридически - не уточняется. По закону, на службу в Росгвардию можно поступить не ранее 18 лет.
По данным издания, профильный класс был открыт в прошлом году для пятиклассников, значит большинству его учеников не более 13 лет.
Ранее в городе Златоуст Челябинской области сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний провели показательное выступление для учеников местной школы №21.
Школьников, включая учеников младших классов, собрали в спортзале, где сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ показали им, как разгоняют бунт в колонии и обезвреживают преступников. Спецназовцы выстроились в ряд со щитами и дубинками, их командир отдавал команды "палкой сверху, бей!"и "Палкой снизу, бей!", которые они неукоснительно выполняли.
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