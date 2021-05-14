В качестве прибора для измерений использовался гроб.

В Новосибирске в пятницу, 14 мая, в рамках региональной выставки "Некрополь-Сибирь 2021" прошли первые всероссийские соревнования по скоростной копке могил.

Как выяснилось по результатам турнира, лучше всех могилы роют омичи, пишет издание "Тайга.Инфо".

По условиям чемпионата, участники из нескольких городов Сибири должны были выкопать на скорость могилу размером 2 м в длину, 80 см в ширину и 1,6 м в глубину.

Среди критериев оценки - помимо скорости и соответствия размерам, - отмечались техника и аккуратность работы. В качестве измерительного прибора использовали гроб.

В положении о чемпионате говорится, что его проводят для повышения уровня исполнения работ и поднятия престижа профессии работника ритуальных услуг, дабы привлечь к ней внимание молодого поколения.

Читайте такжеПохороненный заживо знахарь обещал восстать из мертвых, но что-то пошло не такСоревнования по копке могил на скорость под названием "Могильный беспредел" анонсировались еще в июне 2020 года. Их собирались проводить в экспоцентре Владивостока, затем хотели в Омске, однако в конце концов перенесли на 2021 год в Новосибирск.

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Автор: Катерина Комолова