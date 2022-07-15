В Минобороне РФ советуют "масштабировать" ракетные удары по Украине.

Российские пропагандисты открыто призвали уничтожать украинские мосты в ответ на постоянные атаки ВСУ по складам оккупантов в Херсонской области.

Об этом шла речь в эфире пропагандистского "Россия 1".

Член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко заявил, что пора уничтожать мосты через Днепр.

В воображении Коротченко, Вооруженные силы обстреливают не российские позиции в оккупированном Херсоне, а "Россию": "Потому что Херсонская область - это Россия. Запорожская область - это Россия. Харьковская область - это Россия. Одесса, Николаев - это Россия. Они стреляют по нам".

"И самый радикальный и простой способ решить проблему с поставками западного вооружения, - продолжил пропагандист, - уничтожить все ключевые объекты железнодорожные инфраструктуры на западе, откуда идет трансфер из Польши, и на юге, откуда идет трансфер из Румынии. Настало время обрушить мосты в Днепр".

"За каждый украинский удар по Херсону, Новой Каховке один из мостов должен быть обрушен в Днепр", - сказал он.

Русский чиновник добавил, что "не надо стесняться это делать. Это легитимные военные цели".

Более того, Коротченко возмутился "западными визитерами", которые "безбоязненно приезжают" в Киев: "Они должны бояться - во-первых. А во-вторых - они должны лишиться физической возможности пребывать в Киев как по воздуху, так и по ж/д транспорту".

По его мнению, "масштабирование ракетных высокоточных ударов" якобы сможет заставить украинские власти "капитулировать".

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска российские войска взяли, по словам представителей военно-политического руководства РФ, "оперативную паузу". Однако наступление врага на востоке Украины продолжается.

14 июля ВСУ успешно отбили несколько попыток штурма противника на Донбассе и на юге.

На Харьковском направлении россияне по-прежнему пытаются удержать занятые позиции и не допустить выход украинской армии на украинско-российскую границу.

В то же время резкое перенос боевых действий снова в Киевскую область невозможно, заверил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

ВСУ восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области все еще находится под временной оккупацией.

В четверг, 14 июля, враг в очередной раз совершил военное преступление, выпустив по гражданской инфраструктуре Винницы ракеты "Калибр". По состоянию на вечер четверга было известно о 23 погибших (в том числе троих детей).

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