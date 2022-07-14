Сейчас известно о 20 погибших, трое из них – это дети.

Предварительно в результате ракетного удара российских оккупантов по центру Винницы погибло 20 человек. Вместе с тем в полицию продолжают обращаться люди, родные и близкие тех, кто находился в районе попадания вражеских ракет.

Сейчас таких обращений у правоохранителей 15. Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Винница: по состоянию на 14:00 на специализированную линию полиции поступило 15 сообщений о без вести пропавших гражданах, которые находились в районе попадания вражеских ракет. Сейчас они на связь не выходят – говорится в посте.

На месте происшествия продолжают работать более 400 полицейских. 12 следственно-оперативных групп Нацполиции и Службы безопасности документируют очередное преступление российской армии против украинского народа.

Удар по центру Винницы – ракеты выпустили из Черного моря

Винница была атакована крылатыми ракетами типа "Калибр", которые рашисты выпустили с подводной лодки в акватории Черного моря. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам Игната, зенитно-ракетные войска воздушных сил уничтожили две ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: