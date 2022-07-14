В то же время большая часть области по-прежнему находится под временной оккупацией.

Бойцы украинской армии возобновили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. В то же время большая часть области по-прежнему находится под временной оккупацией

Об этом сообщил и.о. главы областной военной администрации Дмитрий Бутрий во время брифинга.

По словам Бутрия, освобожденные населенные пункты очень страдают, потому что российские военные их постоянно обстреливают. Они терпят большие разрушения. Уничтожаются детские сады, школы и жилые дома.

Всего в Херсонской области – 656 населенных пунктов, которые ждут прихода Вооруженных сил Украины. Большая часть из них еще с первых дней полномасштабной войны находится под контролем оккупантов.

Залужный об успехах наших военных на юге

На Херсонском направлении подразделения ВСУ продолжают активно продвигаться на линии фронта и освобождать наши территории от российских захватчиков, заявил Главнокомандующий.

Он также отметил, что сейчас большинство усилий оккупантов сосредоточено на севере Луганской и Донецкой областей в попытке вытеснить ВСУ с занимаемых позиций. Активные боевые действия ведутся на направлениях Изюм-Славянск, Святогорск-Славянск, Лисичанск-Соледар, Лисичанск-Северск, Попасная-Соледар.

Как уже писал УНИАН, жителей Херсонской области призывают срочно эвакуироваться, а те, кто не может выехать из региона, должны подготовить укрытие, а также запас воды и пищи на период, когда будет происходить деокупация области.

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