На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел.

На Харьковском направлении российские войска пытаются удержать свои занятые ранее рубежи и позиции.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 18:00 14 июля относительно российского вторжения.

"Осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии города Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Прудянка, Светличное, Никольское, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Рубежное. Нанес авиационные удары недалеко от Петровки. Вел воздушную разведку из оперативно-тактическими БПлА "Орлан-10" вблизи Василенково и Шевченково", - говорится в сообщении.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел. Обстреливал наши позиции из артиллерии в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Новоукраинка, Времовка, Ольговское, Темировка, Белогорье, Малиновка, Каменское, Новоандреевка, Невельськое, Орехов и других.

Вместе с тем на Южнобугском направлении враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлевки, Березнеговатого, Белой Криницы, Ольгиного, Князевки, Ивановки, Красного Яра и ряда других населенных пунктов. Применил авиацию для удара неподалеку Таврического.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем вражеские подразделения обстреляли населенные пункты Дорошовка и Грабовское Сумской области.

Напомним, по данным Генштаба, украинские защитники отбили штурм российских оккупантов на Донецком и Славянском направлениях.

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